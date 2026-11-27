Фото: прокуратура Херсонской области

В Херсонской области 43-летней жительнице региона заочно сообщили о подозрении во внедрении образовательных стандартов государства-агрессора. Во время оккупации она возглавила созданную русскими школу на базе захваченного Олешковского академического лицея "Эрудит" и организовала обучение по российским программам

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает RegioNews .

По данным следствия, в июле 2022 года женщина согласилась сотрудничать с оккупационными властями и заняла должность так называемой директора "Алешковской школы №1 Алешкинского муниципального округа", созданной оккупантами.

Работу незаконного учебного заведения она организовала на базе захваченного имущественного комплекса Олешкивского академического лицея "Эрудит".

В декабре 2022 года подозреваемая зарегистрировала оккупационную школу в фискальных органах РФ. Она также обеспечила переход заведения на образовательные программы и стандарты государства-агрессора. Учения проводили на русском языке.

Кроме того, женщина набирала педагогический и технический персонал, соглашавшийся работать на оккупационные власти, а также искала детей, готовых учиться по российским образовательным стандартам.

Ей инкриминируют внедрение стандартов образования государства-агрессора (ч. 3 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины). Досудебное расследование продолжается.

Напомним, что в суд направили обвинительный акт в отношении бывшей проректора Херсонской государственной морской академии , обвиняемой во внедрении российских образовательных стандартов на временно оккупированной территории.