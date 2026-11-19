Фото: прокуратура Херсонской области

В Херсонской области 59-летнюю женщину заочно приговорили к 10 годам лишения свободы за коллаборационную деятельность. Во время оккупации она возглавила незаконную избирательную комиссию в Каланчаке, организовывавшую проведение так называемых "выборов президента РФ"

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает RegioNews .

Следствие установило, что в апреле 2023 года, во время подготовки к незаконным президентским выборам России на временно оккупированной территории Херсонщины, оккупационные власти создали в Каланчаке так называемую "территориальную избирательную комиссию".

Ее главой сроком на пять лет назначили 59-летнюю местную жительницу.

В этой должности женщина организовывала работу незаконной комиссии, подбирала кандидатов в подчиненные ей "участковые избирательные комиссии" и координировала их деятельность. Также она отвечала за разработку и утверждение календарного плана, мероприятий по подготовке и проведению псевдовыборов, разработке протоколов и другой документации.

Доказательствами ее противоправной деятельности стали, в частности, обнародованный в открытом доступе указ так называемого "губернатора" Херсонщины о назначении женщины главой незаконной комиссии, а также видеопророссийского медиа, в котором она представлялась главой этой структуры.

Суд признал женщину виновной в коллаборационной деятельности по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины и назначил ей 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, ее на 15 лет лишили права занимать должности в органах государственной власти, местного самоуправления, заниматься деятельностью, связанной с предоставлением публичных услуг и избирательным процессом.

Приговор вынесли заочно. Отбывать наказание осужденное начнет после фактического задержания.

Напомним, что восемь лет тюрьмы получил коллаборант, который во время оккупации Херсона работал "младшим инспектором" в незаконно созданной российскими военными тюрьме.