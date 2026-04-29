На Херсонщині росіяни намагались забрати в українки дитину в окупації

Російські окупанти на Херсонщині заарештували жінку та погрожували їй позбавленням батьківських прав. У жінки є 15-річна донька

Про це повідомив голова Херсонської ОВА, передає RegioNews.

За словами Олександра Прокудіна, 15-річній дівчинці в окупації довелось також приховувати, що вона вміє красиво співати: все для того, щоб росіяни не змушували її виступати на пропагандистських заходах. Її матері погрожували забрати дитину.

"На щастя, для цієї дитини життя в окупації тепер у минулому. Зараз вона відновлюється у Центрі надії та зцілення, де отримує всебічну психологічну підтримку та допомогу з документами", - каже голова ОВА.

Нагадаємо, на початку року повернули ще одну групу дітей з окупації. Серед них семирічний хлопчик, який знаходився в Херсонському будинку дитини, звідки росіяни його депортували під час окупації міста. Весь час його мати боролась за його повернення.