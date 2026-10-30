В Херсонской области 48-летнюю женщину подозревают в работе на оккупационное правительство

Фото: Херсонская областная прокуратра

Жительнице Херсонской области заочно сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности. По данным следствия, во время российской оккупации региона она заняла руководящий пост в незаконно созданном оккупационными властями правительстве

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратра, передает RegioNews .

Как сообщили в прокуратуре, в июне 2022 года 48-летняя женщина стала так называемой "начальницей управления материально-технического обеспечения аппарата совета министров - правительства ВГА Херсонской области".

В этой должности она, по версии следствия, организовывала работу управления, подбирала работников, составляла табели и выполняла другие обязанности, предусмотренные должностной инструкцией.

Женщине заочно сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины – коллаборационная деятельность.

Напомним, что восемь лет тюрьмы получил коллаборант, который во время оккупации Херсона работал "младшим инспектором" в незаконно созданной российскими военными тюрьме.