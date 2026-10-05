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05 жовтня 2026, 15:45

Житель Херсонщини працював в окупаційному "МНС": справу передали до суду

05 жовтня 2026, 15:45
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Фото: прокуратура Херсонської області
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На Херсонщині судитимуть жителя Каховського району, який під час окупації Нової Каховки добровільно обійняв керівну посаду в незаконному органі, створеному російською окупаційною адміністрацією

Про це повідомила прокуратура Херсонської області, передає RegioNews.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури обвинувальний акт щодо чоловіка скерували до суду. Йому інкримінують добровільне зайняття посади у незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території України, за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, під час окупації Нової Каховки чоловік свідомо погодився працювати на представників держави-агресора та долучився до функціонування незаконної системи органів, яку окупаційна адміністрація створювала для встановлення і зміцнення контролю над містом.

Не пізніше 6 вересня 2022 року, за версією слідства, він добровільно обійняв посаду "заместителя начальника Новокаховского районного отдела – начальника части Службы по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Херсонской области (МЧС Херсонской области)".

Таким чином, за даними слідства, чоловік став частиною незаконного окупаційного органу та сприяв його функціонуванню на тимчасово окупованій території Херсонщини.

Спеціальне досудове розслідування проводили слідчі Територіального управління ДБР у Мелітополі.

Нагадаємо, що вісім років ув’язнення отримав колаборант, який під час окупації Херсона працював "молодшим інспектором" у незаконно створеній російськими військовими тюрмі.

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