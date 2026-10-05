Житель Херсонщины работал в оккупационном "МЧС": дело передали в суд

Фото: прокуратура Херсонской области

В Херсонской области будут судить жителя Каховского района, который во время оккупации Новой Каховки вступил в должность в незаконном органе, созданном российской оккупационной администрацией

Об этом сообщила прокуратура Херсонской области, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве Херсонской областной прокуратуры обвинительный акт в отношении мужчины был направлен в суд. Ему инкриминируют добровольное занятие должности в незаконном правоохранительном органе, созданном на временно оккупированной территории Украины, по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, во время оккупации Новой Каховки мужчина сознательно согласился работать на представителей государства-агрессора и принял участие в функционировании незаконной системы органов, которую оккупационная администрация создавала для установления и укрепления контроля над городом.

Не позднее 6 сентября 2022 года, по версии следствия, он добровольно вступил в должность "заместителя начальника Новокаховского районного отдела – начальника Службы по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Херсонской области (МЧС Херсонской области)".

По данным следствия, мужчина стал частью незаконного оккупационного органа и способствовал его функционированию на временно оккупированной территории Херсонщины.

Специальное досудебное расследование проводили следователи Территориального управления ГБР в Мелитополе.

Напомним, что восемь лет тюрьмы получил коллаборант , который во время оккупации Херсона работал "младшим инспектором" в незаконно созданной российскими военными тюрьме.