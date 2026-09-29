Росія атакувала 5 районів Дніпропетровщини: троє людей загинули

Фото: поліція Дніпропетровської області

Упродовж 28 вересня російські війська атакували Дніпро, а також Кам’янський, Криворізький, Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровської області. Внаслідок російських ударів загинули троє людей, ще семеро постраждали

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

Поліцейські працюють на місцях влучань, документують наслідки обстрілів та збирають речові докази.

У Кам’янському районі 28 вересня російські війська атакували Криничанську громаду. Внаслідок удару пошкоджені склади, сільськогосподарська техніка та автомобілі. Постраждав 49-річний чоловік, його госпіталізували до лікарні.

На Криворіжжі під ударом опинилася Зеленодольська громада. Внаслідок атаки постраждав чоловік, якого також доправили до лікарні.

У Синельниківському районі російські війська атакували FPV-дронами та іншими безпілотниками. На місцях влучань виникли пожежі.

Під час атаки на відділення логістичної компанії у Синельниковому загинули троє людей, ще троє дістали поранень. Також у Петропавлівській та Миколаївській громадах пошкоджено підприємство.

На Нікопольщині протягом доби російські війська здійснили понад 40 ударів по населених пунктах району, застосовуючи безпілотники та артилерію.

Близько 11:00 російські військові поцілили FPV-дроном по закладу культури в Нікополі. Внаслідок удару постраждав 41-річний чоловік. Протягом наступних пів години ворог обстріляв артилерією берегову лінію міста. Пошкоджені навчальний заклад та приватний будинок, травмована 53-річна жінка.

Обидва постраждалі проходять лікування амбулаторно. Загалом за добу до чергових частин Нікопольського районного управління поліції надійшло 23 повідомлення про обстріли Нікополя, а також сіл Червоногригорівської та Покровської сільських громад. Крім зазначених об'єктів, у Нікополі пошкоджений магазин.

Слідчі продовжують працювати на місцях влучань, збирати речові докази та документувати наслідки російських атак.

За цими фактами правоохоронці фіксують наслідки російських обстрілів.

Нагадаємо, що у лікарнях Дніпра залишаються троє поранених внаслідок атаки на середмістя 28 вересня.