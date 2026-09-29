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29 вересня 2026, 15:24

Росія атакувала 5 районів Дніпропетровщини: троє людей загинули

29 вересня 2026, 15:24
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Фото: поліція Дніпропетровської області
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Упродовж 28 вересня російські війська атакували Дніпро, а також Кам’янський, Криворізький, Синельниківський та Нікопольський райони Дніпропетровської області. Внаслідок російських ударів загинули троє людей, ще семеро постраждали

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Поліцейські працюють на місцях влучань, документують наслідки обстрілів та збирають речові докази.

У Кам’янському районі 28 вересня російські війська атакували Криничанську громаду. Внаслідок удару пошкоджені склади, сільськогосподарська техніка та автомобілі. Постраждав 49-річний чоловік, його госпіталізували до лікарні.

На Криворіжжі під ударом опинилася Зеленодольська громада. Внаслідок атаки постраждав чоловік, якого також доправили до лікарні.

У Синельниківському районі російські війська атакували FPV-дронами та іншими безпілотниками. На місцях влучань виникли пожежі.

Під час атаки на відділення логістичної компанії у Синельниковому загинули троє людей, ще троє дістали поранень. Також у Петропавлівській та Миколаївській громадах пошкоджено підприємство.

На Нікопольщині протягом доби російські війська здійснили понад 40 ударів по населених пунктах району, застосовуючи безпілотники та артилерію.

Близько 11:00 російські військові поцілили FPV-дроном по закладу культури в Нікополі. Внаслідок удару постраждав 41-річний чоловік. Протягом наступних пів години ворог обстріляв артилерією берегову лінію міста. Пошкоджені навчальний заклад та приватний будинок, травмована 53-річна жінка.

Обидва постраждалі проходять лікування амбулаторно. Загалом за добу до чергових частин Нікопольського районного управління поліції надійшло 23 повідомлення про обстріли Нікополя, а також сіл Червоногригорівської та Покровської сільських громад. Крім зазначених об'єктів, у Нікополі пошкоджений магазин.

Слідчі продовжують працювати на місцях влучань, збирати речові докази та документувати наслідки російських атак.

За цими фактами правоохоронці фіксують наслідки російських обстрілів.

Нагадаємо, що у лікарнях Дніпра залишаються троє поранених внаслідок атаки на середмістя 28 вересня.

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