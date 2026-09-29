Позбавити Потапа звання "Заслужений артист": Зеленський доручив розглянути петицію

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Володимир Зеленський доручив Кабінету Міністрів та Службі безпеки розглянути петицію про позбавлення репера і продюсера Олексія Потапенка, відомого як Потап, звання "Заслужений артист України"

Відповідь глави держави на петицію оприлюднили 28 вересня на сайті електронних петицій Офісу Президента, передає RegioNews.

Петиція із вимогою позбавити Потапа державного звання з'явилася 28 серпня. Уже 3 вересня вона набрала необхідні 25 тисяч голосів для розгляду президентом.

Авторка петиції Катерина Таран просила перевірити публічну діяльність Потапенка та, у разі наявності законних підстав, ініціювати позбавлення його державної нагороди.

Зеленський пояснив, що звання "Заслужений артист України" є державною нагородою. Позбавити її можна, зокрема, за рішенням РНБО або на підставі обвинувального вироку суду.

Санкції можуть застосувати, якщо людина популяризує чи пропагує Росію або її представників, створює позитивний образ держави-агресора або виправдовує окупацію українських територій.

Пропозиції щодо застосування таких санкцій до РНБО можуть подавати Кабмін та СБУ.

У зв’язку з цим Зеленський направив петицію прем’єр-міністру Сергію Корецькому та тимчасовому виконувачу обов’язків голови СБУ генерал-майору Олександру Покладу. Президент попросив їх у межах компетенції опрацювати порушене в петиції питання відповідно до законодавства.

Нагадаємо, 17 вересня Верховна Рада не підтримала звернення до президента Володимира Зеленського щодо позбавлення репера та продюсера Олексія Потапенка, відомого як Потап, звання "Заслужений артист України".

У серпні 2026 року Потап і Настя Каменських опублікували відео, в якому з іронією висловилися про використання російської мови та "свободу". Після критики Каменських пояснила, що продовжує спілкуватися російською, оскільки говорить нею з дитинства.