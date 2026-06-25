Росіяни продовжують атакувати Запоріжжя: виникла пожежа, є постраждалі
Зранку 25 червня російські військові здійснили кілька атак на Запоріжжя
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
Через удар ворожого безпілотника одна жінка дістала поранень.
Інший дон спричинив пожежу.
"Тривога триває, перебувайте у безпечних місцях", – наголосив очільник ОВА.
Нагадаємо, росіяни з самого ранку 25 червня атакують Запоріжжя. Ворожий дрон поцілив по АЗС в одному з районів міста.
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
17 червня 2026
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Одеська область стала однією із найскандальніших у процесі мобілізації, в червні тут виявили в одному із ТЦК уже відверто бандитські методи впливу на людей
12 червня 2026
Політичні ігри. Чому найбільше місто Київщини ризикує замерзнути взимку
Місто Біла Церква раніше залишилося без міського голови, а зараз, схоже, може залишитися і без міської ради
05 червня 2026
Битва за український літій: чому під загрозою опинилися інтереси США
В історії із судовими війнами навколо родовищ Кіровоградської області стирчать вуха головного політичного ноумена світу Дональда Трампа
У ДСНС показали наслідки атаки на АЗС у Сумах
25 червня 2026, 10:41Без світла лівий берег Києва: застосовано аварійні відключення
25 червня 2026, 10:39П’ять днів пошуків: у Києві на озері Редькине знайшли тіло 23-річного молодика
25 червня 2026, 10:28РФ атакувала лікарню у Херсоні: поранено п'ятьох медиків
25 червня 2026, 10:24До пʼяти годин на день: в Україні влітку можуть запровадити аварійні відключення
25 червня 2026, 10:13Трамп похвалив Зеленського у війні проти РФ: "він справляється досить добре"
25 червня 2026, 10:05Суверенітет – це про дорослість: чому Україні не можна диктувати своїх героїв
25 червня 2026, 09:58На Вінниччині позашляховик вилетів з дороги та перекинувся: загинули дві жінки
25 червня 2026, 09:49На Хмельницькій АЕС проводять обшуки: перевіряють закупівлі
25 червня 2026, 09:41
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Катування та сексуальне насильство. Чому питання реформи ТЦК більше не можна відкладати
Всі блоги »