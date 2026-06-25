Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 25 червня ворог запустив по Україні балістичну ракету "Іскандер-М", а також 90 ударних БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 83 російські безпілотники на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 6 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 9 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, вночі 25 червня на Полтавщині внаслідок ворожої атаки виникла пожежа на одному з промислових об'єктів. Масштаби пошкоджень уточнюються.