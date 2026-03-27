12:55  27 березня
У Кривому Розі понівечили меморіальний банер на честь загиблих військових
09:28  27 березня
Пів сотні MacBook у багажнику: на Львівщині митники зупинили контрабанду техніки
02:01  27 березня
Зґвалтування 17-річної дівчини на Кіровоградщині: поліція затримала зловмисника
UA | RU
UA | RU
27 березня 2026, 11:58

"Права без іспитів": у Херсоні судитимуть експравоохоронця

27 березня 2026, 11:58
Читайте также на русском языке
Фото: ДБР
Читайте также
на русском языке

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього правоохоронця, який за гроші допомагав отримувати водійські посвідчення без складання іспитів. Обвинувальний акт направлено до суду

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає RegioNews.

Слідчі встановили, що складання теоретичного та практичного іспитів без реальної перевірки знань і навичок коштувало від 2 до 12,5 тис. грн. За ці гроші також гарантував безперешкодне отримання самого посвідчення водія.

Правоохоронець діяв як посередник: знаходив клієнтів і передавав їх організаторам схеми, які вже є фігурантами окремого кримінального провадження ДБР.

Колишнього правоохоронця обвинувачують у пособництві у підкупі службової особи, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та у великому розмірі (ч. 5 ст. 27, ч. 3, 4 ст. 368-3 КК України). Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Наразі чоловік уже звільнений із правоохоронних органів.

Нагадаємо, чоловіка затримали ще в листопаді 2025 року. Слідство зафіксувало щонайменше три випадки отримання незаконної вигоди на суми 2, 5 та 12,5 тисяч гривень.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Віктор Шлінчак
Віталій Портніков
Валерій Чалий
Всі блоги »