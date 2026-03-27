"Права без іспитів": у Херсоні судитимуть експравоохоронця

Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо колишнього правоохоронця, який за гроші допомагав отримувати водійські посвідчення без складання іспитів. Обвинувальний акт направлено до суду

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Слідчі встановили, що складання теоретичного та практичного іспитів без реальної перевірки знань і навичок коштувало від 2 до 12,5 тис. грн. За ці гроші також гарантував безперешкодне отримання самого посвідчення водія.

Правоохоронець діяв як посередник: знаходив клієнтів і передавав їх організаторам схеми, які вже є фігурантами окремого кримінального провадження ДБР.

Колишнього правоохоронця обвинувачують у пособництві у підкупі службової особи, вчиненому за попередньою змовою групою осіб та у великому розмірі (ч. 5 ст. 27, ч. 3, 4 ст. 368-3 КК України). Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Наразі чоловік уже звільнений із правоохоронних органів.

Нагадаємо, чоловіка затримали ще в листопаді 2025 року. Слідство зафіксувало щонайменше три випадки отримання незаконної вигоди на суми 2, 5 та 12,5 тисяч гривень.