ДБР завершило розслідування щодо шістьох прикордонників, які організували схему незаконного переправлення чоловіків до Польщі. Обвинувальний акт направлений до суду

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

За даними слідства, з жовтня 2023-го по січень 2024 року прикордонники свідомо ігнорували належну перевірку документів. Вони вносили до баз даних фейкові відомості про інвалідність чоловіків, хоча жодних підтверджень ті не мали. Завдяки цій схемі кордон незаконно перетнули щонайменше 158 осіб.

Вартість такої "послуги" сягала до 10 тисяч доларів з одного чоловіка.

Прикордонників викрили у листопаді 2025 року.

Усіх шістьох фігурантів судитимуть за сприяння незаконному переправленню осіб через кордон та порушення правил служби в умовах воєнного стану. Їм загрожує до 10 років ув’язнення.

