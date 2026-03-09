Росіяни атакували два райони Дніпропетровщини: пошкоджені інфраструктура та підприємство
В ніч на 9 березня ворог атакував два райони області безпілотниками
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
На Нікопольщині під ворожим ударом була Покровська громада. Пошкоджені інфраструктура та підприємство.
У Самарівському районі росіяни атакували Губиниську громаду. Там виникла пожежа.
На щастя, обійшлось без постраждалих.
Нагадаємо, впродовж доби окупанти завдали 805 ударів по 36 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак по Запорізькому та Пологівському районах дістали поранення три людини.
