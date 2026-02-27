Фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Організаторів та їхнього "клієнта" затримали, коли вони намагалися під’їхати до держрубежу. Правоохоронці зупинили джип та мікроавтобус неподалік лінії кордону. У позашляховику знайшли розкладну драбину – з її допомогою чоловіки планували перелізти через загороджувальний паркан.

Як з’ясувалося, двоє мешканців Чернівецької області обіцяли доправити 29-річного жителя Харкова до Молдови. За такий "трансфер" він мав заплатити 15 тисяч доларів.

На харків’янина склали адмінпротокол. Організатору схеми та його спільнику повідомили про підозру за ст. 332 ККУ (незаконному переправленні осіб через кордон).

Суд обрав фігурантам запобіжний захід: тримання під вартою з можливістю внесення застави – 1,5 та 1,2 мільйона гривень відповідно.

Нагадаємо, на Закарпатті затримали водія фури, який перевозив ухилянтів у спальному відсіку кабіни. Ділок планував отримати по 15 тисяч доларів з клієнта.