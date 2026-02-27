Фото: ДПСУ

Житель Вінниччини збирався переправити до Угорщини двох "клієнтів"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Правоохоронці зупинили на Закарпатті вантажівку MAN, у якій 30-річний житель Вінниччини намагався потайки довезти до кордону двох чоловіків. Пасажири – жителі Київської та Миколаївської областей – ховалися у спальному відсіку кабіни.

Водій обіцяв клієнтам доставити їх до кордону з Угорщиною, уникаючи перевірки на контрольних постах. За таку послугу кожен мав заплатити по 15 тисяч доларів.

Один із чоловіків вже встиг віддати ділку всю суму, інший передав лише частину – 1200 доларів. Правоохоронці задокументували передачу грошей.

Переправника затримали. Йому повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ).

