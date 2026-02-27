12:49  27 лютого
Ґвалтував племінницю та знімав це на відео: в Одесі судитимуть 41-річного чоловіка
10:58  27 лютого
Не дожив 9 днів до дворіччя: у Полтаві судитимуть матір загиблого хлопчика
08:37  27 лютого
День народження з салютом: у Рівному судитимуть чоловіка за хуліганство
27 лютого 2026, 13:26

У спальнику за $15 тисяч: на Закарпатті затримали водія фури, який перевозив ухилянтів

27 лютого 2026, 13:26
Фото: ДПСУ
Житель Вінниччини збирався переправити до Угорщини двох "клієнтів"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Правоохоронці зупинили на Закарпатті вантажівку MAN, у якій 30-річний житель Вінниччини намагався потайки довезти до кордону двох чоловіків. Пасажири – жителі Київської та Миколаївської областей – ховалися у спальному відсіку кабіни.

Водій обіцяв клієнтам доставити їх до кордону з Угорщиною, уникаючи перевірки на контрольних постах. За таку послугу кожен мав заплатити по 15 тисяч доларів.

Один із чоловіків вже встиг віддати ділку всю суму, інший передав лише частину – 1200 доларів. Правоохоронці задокументували передачу грошей.

Переправника затримали. Йому повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ).

Нагадаємо, раніше на Закарпатті біля кордону з Румунією затримали трьох чоловіків, які намагались втекти з України, а також їхнього провідника.

На Волині чоловік вбив мати-пенсіонерку молотком
27 лютого 2026, 15:10
Не задекларував будинок під Києвом – екскерівнику Держлікслужби оголосили підозру
27 лютого 2026, 14:58
На Полтавщині викрили агента РФ, який коригував обстріли росіян заради грошей
27 лютого 2026, 14:45
На Миколаївщині автомобіль вилетів з дороги та врізався в дерево: загинула жінка
27 лютого 2026, 14:39
З драбиною до кордону: на Буковині затримали організаторів "трансферу" до Молдови
27 лютого 2026, 14:25
У Сумській громаді російський дрон влучив у школу
27 лютого 2026, 14:07
Під марками світових брендів: у Києві ліквідували масштабне виробництво підробленого алкоголю
27 лютого 2026, 13:52
Стрілянина у Києві: патрульні застосували зброю для зупинки водія-утікача
27 лютого 2026, 13:38
Підкидали вибухівку та вимагали гроші: суд розгляне справу херсонських правоохоронців
27 лютого 2026, 13:16
