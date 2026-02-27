"Нагріли" мільйони на електриці для шкіл: на Харківщині судитимуть чиновника

Фото: прокуратура

У Харківській області будуть судити чиновника селищної ради. Йдеться про переплату за електроенергію для навчальних закладів майже на 600 тисяч гривень

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, в грудні 2022 року між відділом освіти, культури, молоді та спорту однієї із селищних рад Лозівського району (далі — відділ) та товариством з обмеженою відповідальністю було укладено договір. Йдеться про постачання електроенергії для шкіл і дитячих садків у 2023 році. Сума угоди понад 2,7 мільйона гривень.

Начальник відділу не проаналізував дані щодо вартості товару. В результаті ціна електроенергії за договором перевищувала середньозважену ринкову вартість. Чиновник щомісяця підписував і затверджував акти приймання-передачі електроенергії за завищеною ціною.

Відомо, що внаслідок цього бюджет втратив майже 600 тисяч гривень.

"Прокурор Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова затвердив стосовно начальника відділу обвинувальний акт за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України)", - повідомляє прокуратура.

Нагадаємо, у Києві будуть судити керівника департаменту міської державної адміністрації. Йдеться про закупівлю генераторів із завищеними цінами. Збитки оцінюють в понад 4 мільйони.