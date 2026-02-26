На Дніпропетровщині викрили мережу шахрайських кол-центрів на 1500 співробітників

Фото: Прокуратура України

У Дніпропетровській області викрито масштабну мережу незаконних кол-центрів, що працювали проти громадян України та іноземців, виманюючи гроші під виглядом інвестицій

Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає RegioNews.

У середу, 25 лютого, на Дніпропетровщині прокурори провели 27 обшуків. Викрито діяльність офісів, які налічували понад 1500 робочих місць, де працівники щодня здійснювали близько 100 дзвінків потенційним жертвам.

Шахраї обіцяли "швидкий та гарантований заробіток" та демонстрували фейкове зростання "інвестицій" на підставних платформах. Насправді кошти одразу перераховувалися на рахунки організаторів. Жертвами стали сотні громадян України, Європи та Азії.

Під час слідчих дій вилучено 1500 одиниць комп’ютерної техніки, майже 500 мобільних телефонів, серверне обладнання та інші докази.

Триває слідство для встановлення повного кола організаторів та учасників схеми.

За даними прокуратури, з липня 2025 року проведено майже 800 обшуків по всій Україні, з них 150 – у межах міжнародної співпраціа, вилучено понад 25 тисяч одиниць техніки.

Нагадаємо, на Сумщині шахраї під виглядом банківської служби ошукали трьох українців на майже 1 млн грн. Серед потерпілих є жінка, з рахунку якої шахраї зняли 520 тисяч гривень. Ці кошти вона отримала від держави після загибелі чоловіка-військовослужбовця.