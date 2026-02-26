13:15  26 лютого
МЗС відреагувало на ймовірне викрадення українців на Балі: що повідомили
12:29  26 лютого
Смертельна ДТП біля Житомира: загинула жінка, поліція встановлює її особу
11:26  26 лютого
На Тернопільщині жінка виколола око трирічному синові заради соцвиплат
26 лютого 2026, 14:56

На Дніпропетровщині викрили мережу шахрайських кол-центрів на 1500 співробітників

26 лютого 2026, 14:56
Фото: Прокуратура України
У Дніпропетровській області викрито масштабну мережу незаконних кол-центрів, що працювали проти громадян України та іноземців, виманюючи гроші під виглядом інвестицій

Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко, передає RegioNews.

У середу, 25 лютого, на Дніпропетровщині прокурори провели 27 обшуків. Викрито діяльність офісів, які налічували понад 1500 робочих місць, де працівники щодня здійснювали близько 100 дзвінків потенційним жертвам.

Шахраї обіцяли "швидкий та гарантований заробіток" та демонстрували фейкове зростання "інвестицій" на підставних платформах. Насправді кошти одразу перераховувалися на рахунки організаторів. Жертвами стали сотні громадян України, Європи та Азії.

Під час слідчих дій вилучено 1500 одиниць комп’ютерної техніки, майже 500 мобільних телефонів, серверне обладнання та інші докази.

Триває слідство для встановлення повного кола організаторів та учасників схеми.

За даними прокуратури, з липня 2025 року проведено майже 800 обшуків по всій Україні, з них 150 – у межах міжнародної співпраціа, вилучено понад 25 тисяч одиниць техніки.

Нагадаємо, на Сумщині шахраї під виглядом банківської служби ошукали трьох українців на майже 1 млн грн. Серед потерпілих є жінка, з рахунку якої шахраї зняли 520 тисяч гривень. Ці кошти вона отримала від держави після загибелі чоловіка-військовослужбовця.

25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
