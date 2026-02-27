На Миколаївщині автомобіль вилетів з дороги та врізався в дерево: загинула жінка
ДТП сталася 26 лютого близько 13:35 у напрямку від села Тузли до Рибаківки у Миколаївському районі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водій Toyota Camry не впорався з керуванням, виїхав з дороги, де автомобіль перекинувся та врізався в дерево.
Внаслідок ДТП 35-річна пасажирка загинула на місці. Ще одного 43-річного травмованого госпіталізували.
За даним фактом відкрили кримінальне провадження.
Поліцейські з’ясовують усі обставини аварії та шукають свідків. Інформацію просять передавати за телефонами: 050-013-01-48 або 102.
Нагадаємо, 24 лютого приблизно о 23:40 на Миколаївщині автівка влетіла у вантажівку. Від отриманих травм водій позашляховика та двоє його пасажирів загинули на місці.
