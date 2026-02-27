Фото: поліція

ДТП сталася 26 лютого близько 13:35 у напрямку від села Тузли до Рибаківки у Миколаївському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій Toyota Camry не впорався з керуванням, виїхав з дороги, де автомобіль перекинувся та врізався в дерево.

Внаслідок ДТП 35-річна пасажирка загинула на місці. Ще одного 43-річного травмованого госпіталізували.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження.

Поліцейські з’ясовують усі обставини аварії та шукають свідків. Інформацію просять передавати за телефонами: 050-013-01-48 або 102.

Нагадаємо, 24 лютого приблизно о 23:40 на Миколаївщині автівка влетіла у вантажівку. Від отриманих травм водій позашляховика та двоє його пасажирів загинули на місці.