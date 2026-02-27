12:49  27 лютого
Ґвалтував племінницю та знімав це на відео: в Одесі судитимуть 41-річного чоловіка
Не дожив 9 днів до дворіччя: у Полтаві судитимуть матір загиблого хлопчика
День народження з салютом: у Рівному судитимуть чоловіка за хуліганство
27 лютого 2026, 13:52

Під марками світових брендів: у Києві ліквідували масштабне виробництво підробленого алкоголю

27 лютого 2026, 13:52
Фото: ОГП
Правоохоронці викрили у столиці масштабне нелегальне виробництво горілки, рому та віскі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Ділки розливали спиртову суміш у тару з використанням маркування відомих світових брендів.

Під час обшуків на підпільних складах правоохоронці вилучили близько 50 тонн спирту та готової суміші. Також знайшли понад тисячу тетрапаків із фальсифікатом, фірмові коробки для пакування елітного алкоголю та обладнання для розливу.

Триває досудове розслідування за фактом незаконного виготовлення та збуту підакцизних товарів (ст. 204 КК України).

Усю вилучену продукцію відправили на експертизу.

Нагадаємо, раніше у Кривому Розі правоохоронці ліквідували потужну мережу підпільного виготовлення та збуту алкоголю й сигарет. Орієнтовна вартість вилученого контрафакту становить понад 50 млн грн.

