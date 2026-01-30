На Харківщині вночі росіяни атакували адмінбудівлю: сталася пожежа

Фото: ДСНС

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

Дрони поцілили по адміністративній будівлі, що не експлуатувалася. Внаслідок вибухів зайнявся дах двоповерхової будівлі на площі 100 кв.м.

На щастя, обійшлось без жертв та постраждалих.

Наслідки ворожого обстрілу ліквідували 15 співробітників, залучались три одиниці техніки ДСНС.

Нагадаємо, у ніч на 30 січня ворог атакував Україну балістичною ракетою Іскандер-М, а також 111 ударними БпЛА. Сили ППО знешкодили 80 ворожих безпілотників.