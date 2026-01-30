Фото: ДБР

Завершено досудове розслідування стосовно вже колишнього працівника поліції, який у місті Карлівка збив двох 17-річних сестер

Про це інформує RegioNews із посиланням на Офіс генпрокурора.

Обвинувальний акт відносно фігуранта направили до суду.

Наразі поліцейський звільнений із роботи та перебуває під вартою.

Фігуранту загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, ДТП сталася ввечері 30 листопада близько 19:30 у місті Карлівка на вулиці Радевича. За кермом авто був місцевий правоохоронець. Він збив двох 17-річних сестер, які йшли узбіччям дороги. Від отриманих травм обидві дівчини померли на місці.

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 4 ст. 286-1 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп'яніння, що спричинило смерть кількох осіб).