Російські обстріли Чернігівщини: поліцейські фіксують наслідки

Фото: поліція

Впродовж минулої доби та вночі росіяни продовжували атакувати прикордонні громади Чернігівщини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Семенівській громаді Новгород-Сіверського району ворожий дрон поцілив по службовому автомобілю лісників – відбулося загорання транспортного засобу.

У Семенівці внаслідок влучання російського безпілотника пошкоджений легковикь та скління вікон в будівлях.

Вночі 30 січня росіяни вдарили дронами по цивільній інфраструктурі у Новгород-Сіверському – пошкоджені фасади та вікна низки будівель.

Поліція документує наслідки російських ударів.

Нагадаємо, у ніч на 30 січня ворог атакував Україну балістичною ракетою Іскандер-М, а також 111 ударними БпЛА. Сили ППО знешкодили 80 ворожих безпілотників.