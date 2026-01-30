Вважав, що української влади не існує: на Черкащині засудили чоловіка, який був фанатом російської прогаганди

Ілюстративне фото

Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області визнав громадянина винним у поширенні матеріалів, які виправдують військову агресію Росії проти України. Стало відомо, як його покарали

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", про це повідомляє RegioNews.

У 2023 році житель Черкас публікував у Facebook відео проросійських пропагандистів. Це були матеріали, в яких українців називали нацистами, а також говорили, що "Україна вбила на Донбасі тисячі мирних жителів" та багато інших проросійських наративів.

Коли правоохоронці у 2024 році проводили обшук, чоловік не визнавав працівників СБУ. Він казав, що вони незаконна влада і взагалі української влади не існує, говорив про державний переворот.

Відомо, що він не має джерел доходів та родини. На суді він відмовився давати показання. Однак він заявляв, що не визнає представників прокуратури, СБУ і суду законними представниками органів влади.

Суд призначив покарання: 6 років позбавлення волі без конфіскації майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала агентів РФ, які готували дрони-бомбери для атак по Одесі зсередини. За завданням ворога фігуранти готували атаки на місцевих військових за допомогою так званих "скидів" із цивільного квадрокоптера.