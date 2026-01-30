Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 30 січня ворог атакував Україну балістичною ракетою Іскандер-М, а також 111 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 70 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 80 ворожих безпілотників.

Зафіксовані влучання балістичної ракети та 25 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на двох локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

