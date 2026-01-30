Росія атакувала Україну 111 дронами та "Іскандером": є влучання на 15 локаціях
У ніч на 30 січня ворог атакував Україну балістичною ракетою Іскандер-М, а також 111 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 70 із них – "шахеди"
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.
Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 80 ворожих безпілотників.
Зафіксовані влучання балістичної ракети та 25 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на двох локаціях.
У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.
Нагадаємо, 29 січня о 23:19 російські війська завдали удару по багатоповерховому будинку в одному із спальних районів Запоріжжя. Масштаби пошкодження уточнюються.