08:14  30 січня
Зіткнення авто на Миколаївщині: загинула одна людина та ще двоє травмовані
08:19  30 січня
Смертельне полювання на Закарпатті: 40-річний чоловік помер від поранення
15:59  29 січня
В Україну йдуть 20-градусні морози
30 січня 2026, 08:28

Росія атакувала Україну 111 дронами та "Іскандером": є влучання на 15 локаціях

30 січня 2026, 08:28
Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
У ніч на 30 січня ворог атакував Україну балістичною ракетою Іскандер-М, а також 111 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 70 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 80 ворожих безпілотників.

Зафіксовані влучання балістичної ракети та 25 ударних БпЛА на 15 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на двох локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Атака на Україну 30 січня 2026 року

Нагадаємо, 29 січня о 23:19 російські війська завдали удару по багатоповерховому будинку в одному із спальних районів Запоріжжя. Масштаби пошкодження уточнюються.

27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
