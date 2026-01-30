Донати на ЗСУ – на розваги: у Сумах судитимуть псевдоволонтерів

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Сумська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох жителів Сум, яких обвинувачують у привласненні благодійних коштів

Про це повідомила прокуратура Сумщини, передає RegioNews.

Слідством встановлено, що у червні 2022 року 27-річний чоловік очолив благодійну організацію та від її імені через соціальні мережі організував збір коштів нібито на потреби Збройних сил України.

При цьому реквізити для пожертв він зазначав не лише власної банківської картки, а й карток трьох своїх знайомих, які фактично не мали жодного стосунку до волонтерської діяльності та діяли без відповідних довіреностей чи договорів.

Упродовж двох років фігуранти зібрали понад 12 млн 535 тис. грн благодійних внесків, з яких 4 млн 685 тис. грн, за даними слідства, витратили на власні потреби. Зокрема, кошти використовувалися на розваги, відвідування закладів громадського харчування, придбання ювелірних виробів тощо.

Нагадаємо, у Хмельницькому правоохоронці викрили представників благодійної організації, які продавали автомобілі, ввезені для потреб Збройних сил. Загалом ділки продали гуманітарних автівок на суму понад 1,2 млн грн.