08:14  30 січня
Зіткнення авто на Миколаївщині: загинула одна людина та ще двоє травмовані
08:19  30 січня
Смертельне полювання на Закарпатті: 40-річний чоловік помер від поранення
15:59  29 січня
В Україну йдуть 20-градусні морози
UA | RU
UA | RU
30 січня 2026, 08:36

Донати на ЗСУ – на розваги: у Сумах судитимуть псевдоволонтерів

30 січня 2026, 08:36
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Сумська обласна прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох жителів Сум, яких обвинувачують у привласненні благодійних коштів

Про це повідомила прокуратура Сумщини, передає RegioNews.

Слідством встановлено, що у червні 2022 року 27-річний чоловік очолив благодійну організацію та від її імені через соціальні мережі організував збір коштів нібито на потреби Збройних сил України.

При цьому реквізити для пожертв він зазначав не лише власної банківської картки, а й карток трьох своїх знайомих, які фактично не мали жодного стосунку до волонтерської діяльності та діяли без відповідних довіреностей чи договорів.

Упродовж двох років фігуранти зібрали понад 12 млн 535 тис. грн благодійних внесків, з яких 4 млн 685 тис. грн, за даними слідства, витратили на власні потреби. Зокрема, кошти використовувалися на розваги, відвідування закладів громадського харчування, придбання ювелірних виробів тощо.

Нагадаємо, у Хмельницькому правоохоронці викрили представників благодійної організації, які продавали автомобілі, ввезені для потреб Збройних сил. Загалом ділки продали гуманітарних автівок на суму понад 1,2 млн грн.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Суми суд псевдоволонтери гроші ЗСУ шахрайство шахрай
На Львівщині шахрай оформив понад 20 кредитів на ветерана та привласнив 212 тис. грн
29 січня 2026, 10:44
На Харківщині судитимуть шахраїв, які заволоділи майном померлих на понад 6 млн грн
28 січня 2026, 19:46
На Полтавщині викрито аферу з квадрокоптерами для ЗСУ на 2,6 млн грн
27 січня 2026, 19:22
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
На Чернігівщині онука підпалила власну бабусю: жінку затримали поліцейські
30 січня 2026, 08:58
У Києві ліквідували нелегальну АЗС: поліція вилучила бензовоз та обладнання
30 січня 2026, 08:53
На Харківщині вночі росіяни атакували адмінбудівлю: виникла пожежа
30 січня 2026, 08:41
Росія атакувала Україну 111 дронами та "Іскандером": є влучання на 15 локаціях
30 січня 2026, 08:28
Смертельне полювання на Закарпатті: 40-річний чоловік помер від поранення
30 січня 2026, 08:19
Зіткнення авто на Миколаївщині: загинула одна людина та ще двоє травмовані
30 січня 2026, 08:14
Армія РФ обстріляла три райони Дніпропетровщини: є пошкодження
30 січня 2026, 07:58
На Херсонщині через ворожі удари загинули три людини, ще 10 – поранені
30 січня 2026, 07:49
Росіяни за добу майже 800 разів били по Запорізькій області: троє поранених
30 січня 2026, 07:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Олексій Гончаренко
Остап Дроздов
Юрій Касьянов
Всі блоги »