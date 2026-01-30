10:40  30 січня
Погодився лише за 100 доларів: на Київщині судили диверсанта, який робив підпали на замовлення

Ілюстративне фото
Ірпінський міський суд Київської області визнав чоловіка винним у диверсії. Стало відомо, як його покарали

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Восени 2024 року житель Київської області підпалив релейну залізнодорожну шафу в смт. Гостомель Бучанського району. Після цього він надіслав відеозапис підпалу невідомій особі в Telegram. Згодом на електронний гаманець він отримав 100 доларів.

Влітку 2025 року чоловік уклав із прокурором угоду про визнання винуватості й зобовʼязався дати показання в іншому кримінальному провадженні щодо влаштування теракту у квартирі на Печерську.

В результаті суд призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Запоріжжі викрили чоловіка, який співпрацював із російськими спецслужбами та отримував винагороду за шкоду українській інфраструктурі. Він здійснював підпали автомобілів, передавав дані про дислокацію підрозділів ЗСУ та заробляв на цьому по 500-700 доларів за завдання.

