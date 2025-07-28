Мобілізовані з окупованої Херсонщини калічать себе, щоб не воювати за РФ

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На тимчасово окупованій території Херсонської області мобілізовані до лав російської армії громадяни України калічать себе, щоб уникнути участі у бойових діях

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Telegram-канал партизанського руху "АТЕШ".

Відомо, що наприкінці червня один з примусово мобілізованих жителів Херсонщини навмисно поранив іншого військовослужбовця - також українця, призваного з окупованої території. Таким чином він разом із товаришем намагались уникнути участі у штурмах позицій ЗСУ.

"Окупанти змушують місцевих виконувати бойові накази, але навіть під дулами автоматів люди знаходять спосіб уникнути фронту. Такі інциденти перестали бути поодинокими і вже перетворилися на систему", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, росіяни поранили двох дітей на Херсонщині.