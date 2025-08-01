Що відомо про трьох дітей з Херсона, маму яких вбили росіяни

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Вранці 1 серпня близько 6:40 окупаційні війська вдарили по Дніпровському району Херсона

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на очільника МВА Ярослава Шанька.

Травми, несумісні з життям, отримала жінка 1974 року народження.

Відомо, що у загиблої залишилося троє дітей. Це дівчатка 2008, 2010 та 2011 років народження. Наразі вони перебувають у лікарні. У них діагностували гострі реакції на стрес. Їх життю загрози немає.

Як повідомлялось, 1 серпня окупанти завдали артилерійського удару по Дніпровському району Херсона і вбили маму трьох дітей.