Три з половиною роки за ґратами проведе колаборант, затриманий після звільнення Харківщини
Холодногірський районний суд Харкова засудив до трьох з половиною років позбавлення волі колишнього правоохоронця з селища Великий Бурлук Куп’янського району за співпрацю з росіянами
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.
У березні 2022 року, під час повномасштабного вторгнення, він добровільно почав співпрацювати із російськими загарбниками.
Після деокупації селища Збройними Силами України у 2023 році чоловіка затримали.
Суд визнав його винним у колабораційній діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України) та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 3,5 роки з конфіскацією всього майна.
Нагадаємо, на Харківщині через російські обстріли закрили лікарню.
У Харкові жінка заволоділа мобільним телефоном незнайомця і зняла з його рахунку майже 50 тис. грнВсі новини »
14 травня 2025, 13:15На Харківщині чоловік допомагав за 9500 доларів отримати "бронювання" від армії
14 травня 2025, 12:39Окупанти вдарили КАБами по селу на Харківщині: є загиблі та поранені
13 травня 2025, 19:50
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
13 травня 2025
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв
Щодня, на передовій, українські воїни стоять на захисті нашої землі. Та війна – це не лише бої та перемоги, а й втрати. За кожним полеглим героєм стоїть не лише його подвиг, а й родина, яка чекає на м...
05 травня 2025
"Воджу їжу під обстрілами". Як керівники сіл ризикують життям заради земляків
Умови життя в багатьох прифронтових населених пунктах близькі до виживання. В результаті представникам місцевої влади доводиться постійно вирішувати критично важливі питання, а часом і ризикувати влас...
01 травня 2025
Довгоочікувана угода про копалини: що підписала Україна, навіщо це Трампу і як вона вплине на війну
Україна і Сполучені Штати Америки врешті-решт дійшли до точки підписання, але – підписання чого? І чим це обернеться для нашої економіки та національної безпеки
На вихідних Україну накриють дощі: прогноз Укргідрометцентру
16 травня 2025, 16:12На Сумщині прикордонники знищили ворожий квадроцикл та укриття росіян
16 травня 2025, 15:51СНІД в Україні: у МОЗ розповіли, скільки нових випадків виявили з початку року
16 травня 2025, 15:41На Київщині чоловік напав з ножем на знайомих: що йому загрожує
16 травня 2025, 15:35На Прикарпатті ДБР затримало високопосадовця, який торгував секретною інформацією
16 травня 2025, 15:21В Україні створюють 9 макрорегіонів: які області об'єднають
16 травня 2025, 14:59На Рівненщині голову громади затримали на хабарі у 7500 доларів
16 травня 2025, 14:16Висувають вимоги: в Туреччині розпочались переговори України та РФ
16 травня 2025, 14:10В Україну повернули тіла 909 полеглих захисників
16 травня 2025, 13:57
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
"Повернути додому": Небезпечна місія евакуації полеглих героїв