Три з половиною роки за ґратами проведе колаборант, затриманий після звільнення Харківщини

фото: ДБР

Холодногірський районний суд Харкова засудив до трьох з половиною років позбавлення волі колишнього правоохоронця з селища Великий Бурлук Куп’янського району за співпрацю з росіянами

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

У березні 2022 року, під час повномасштабного вторгнення, він добровільно почав співпрацювати із російськими загарбниками.

Після деокупації селища Збройними Силами України у 2023 році чоловіка затримали.

Суд визнав його винним у колабораційній діяльності (ч. 4 ст. 111-1 КК України) та призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 3,5 роки з конфіскацією всього майна.

Нагадаємо, на Харківщині через російські обстріли закрили лікарню.