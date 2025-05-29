Оккупанты накрыли из артиллерии пригород Херсона: погиб молодой мужчина
Днем 29 мая российские войска нанесли удар по поселку Антоновка Херсонского района. Из-за вражеской атаки погиб местный житель
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной прокуратуры.
По данным следствия, российская армия атаковала Антоновку около 13:00. Известно, что оккупанты накрыли поселок из артиллерийского оружия.
"Травмы, несовместимые с жизнью, получил 27-летний мужчина, который в момент удара находился в доме", – говорится в сообщении.
По факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека, продолжается досудебное расследование.
Напомним, 29 мая из-за российской атаки погибли двое жителей Берислава Херсонской области.
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