Оккупанты накрыли из артиллерии пригород Херсона: погиб молодой мужчина

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной прокуратуры.

По данным следствия, российская армия атаковала Антоновку около 13:00. Известно, что оккупанты накрыли поселок из артиллерийского оружия.

"Травмы, несовместимые с жизнью, получил 27-летний мужчина, который в момент удара находился в доме", – говорится в сообщении.

По факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека, продолжается досудебное расследование.

Напомним, 29 мая из-за российской атаки погибли двое жителей Берислава Херсонской области.