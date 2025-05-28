Россияне обстреляли из артиллерии медучреждение на Херсонщине
В среду, 28 мая, российские оккупанты ударили из артиллерии по учреждению здравоохранения в поселке Белозерка Херсонской области
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА, передает RegioNews.
"Около 13:00 российские войска атаковали из артиллерии заведение здравоохранения в Белозерке", – говорится в сообщении.
В помещении выбиты окна, повреждены фасад и кровля, а также два транспортных средства.
К счастью, пострадавших нет.
Напомним, 27 мая российские войска атаковали около 30 населенныхпунктов Херсонщины. В результате вражеских ударов пострадали 13 мирных жителей.
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