08:23  26 травня
У Києві чоловік застряг у вентиляційній шахті багатоповерхівки
07:49  26 травня
На Харківщині чоловік наклав на себе руки після жахливої ДТП
06:11  26 травня
Українські бійці знищили укриття росіян і точку запуску БпЛА на Курщині
UA | RU
UA | RU
26 травня 2025, 07:10

Росіяни скинули вибухівку на жителя Херсона

26 травня 2025, 07:10
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У неділю, 25 травня, росіяни атакували з безпілотника мирного мешканця Херсона. Потерпілого ушпиталили до лікарні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної військової адміністрації.

"Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА постраждав 42-річний чоловік. В нього — мінно-вибухова травма, контузія, уламкові поранення грудної клітки, плеча та ніг", — йдеться в повідомленні.

Наразі потерпілий перебуває під наглядом медиків.

Нагадаємо, напередодні через російські обстріли Херсонщини загинула дитина.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Херсонська ОДА обстріли окупанти Херсон БПЛА постраждалий
Удар по Миколаєву: з-під завалів деблокували тіло жінки
26 травня 2025, 06:35
Ворог другу ніч поспіль атакує Хмельниччину: є пошкодження
26 травня 2025, 07:22
Російський снаряд знищив будинок у Запорізькому районі: є постраждалі
26 травня 2025, 06:55
Всі новини »
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
Атака на Миколаїв: в ОВА розповіли про стан потерпілих
26 травня 2025, 10:40
Смертельна аварія на Черкащині: водій в'їхав у дерево і загинув
26 травня 2025, 10:33
На Волині чоловіка засудили до трьох років за ухилення від мобілізації
26 травня 2025, 10:24
Наслідки атаки на Хмельниччину: пошкоджені чотири підприємства та 18 будинків
26 травня 2025, 10:23
Україна відстає від РФ: великий бізнес має включитися у дронову війну
26 травня 2025, 10:20
У центрі Києва загорілася багатоповерхівка: фото
26 травня 2025, 09:57
Нічна атака на Київ: пошкоджено житловий будинок і гаражі
26 травня 2025, 09:42
На Черкащині зенітники знищили 25 російських дронів
26 травня 2025, 09:35
Через російські обстріли постраждали 6 жителів Донеччини
26 травня 2025, 09:15
У Вінниці горить будівля ТЦК: на місці працюють пожежники
26 травня 2025, 09:12
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
Всі публікації »
Ігор Луценко
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Всі блоги »