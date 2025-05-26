Россияне сбросили взрывчатку на жителя Херсона
В воскресенье, 25 мая, россияне атаковали из беспилотника мирного жителя Херсона.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.
"В результате сброса взрывчатки с БпЛА пострадал 42-летний мужчина. У него — минно-взрывная травма, контузия, обломочные ранения грудной клетки, плеча и ног", — говорится в сообщении.
Пострадавший находится под наблюдением медиков.
Напомним, накануне из-за российских обстрелов Херсонщины погиб ребенок.
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