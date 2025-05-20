На Херсонщині через російські обстріли отримали поранення 5 людей
Впродовж минулої доби, 19 травня, під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували 36 населених пунктів Херсонської області
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, гаражі, сільгосптехніку та приватний автомобіль.
Через ворожі удари дістали поранення пʼятеро людей.
Нагадаємо, впродовж 19 травня окупанти завдали 360 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області.
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