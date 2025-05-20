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20 мая 2025, 08:25

Оккупанты атаковали пассажирский автобус в Херсоне: есть пострадавшие

20 мая 2025, 08:25
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иллюстративное фото: из открытых источников
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Утром 20 мая российские военные атаковали в Днепровском районе Херсона пассажирский автобус

Об этом сообщает Херсонская МВА, передает RegioNews.

"Автобус имеет существенные повреждения. В связи с высокой активностью вражеских беспилотников временно сокращены маршруты на проспект Независимости", – говорится в сообщении.

В результате атаки пострадала 65-летняя женщина и 56-летний мужчина. У них – минно-взрывная травма и контузия. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, в течение 19 мая под вражеским дроновым террором, артиллерийскими обстрелами и авиаударами находились 36 населенных пунктов Херсонской области. Получили ранения пять человек.

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