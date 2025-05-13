В Херсонской области уничтожили более 1600 российских дронов
За прошедшую неделю в Херсонской области Силы обороны уничтожили более 1 600 вражеских беспилотников, атаковавших регион
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает RegioNews.
По официальным данным, за указанный период оккупанты предприняли 1980 попыток ударить по общинам области с БпЛА.
"81% этих беспилотников были сбиты. Искренне благодарю воинов за профессионализм и эффективную работу", — отметил Александр Прокудин.
Напомним, через неделю ВСУ сбили одну вражескую ракету и 677 БпЛА врага. Также Силы обороны Украины ликвидировали около 9 080 оккупантов.
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