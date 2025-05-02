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02 травня 2025, 15:10

Росіяни атакували середмістя Херсона: є потерпілі

02 травня 2025, 15:10
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фото: скриншот із відео
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У п'ятницю, 2 травня, майже о 13:00 російська армія атакувала з БпЛА центр Херсона

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

За його словами, ворог вдарив по парковці, через що згоріла одна автівка, ще кілька – пошкоджено.

Наразі відомо про двох постраждалих чоловіків, 52 та 60 років. Потерпілі – у лікарні. Їм надають всю необхідну меддопомогу.

Нагадаємо, протягом квітня російська армія понад 1900 разів атакувала Херсонщину. Терористи били по цивільній інфраструктурі: будинках, лікарнях, школах та дорогах. Десятки людей загинули та сотні постраждали.

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