Россияне атаковали центр Херсона: есть пострадавшие

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В пятницу, 2 мая, почти в 13:00 российская армия атаковала с БпЛА центр Херсона

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин , передает RegioNews.

По его словам, враг ударил по парковке, из-за чего сгорел один автомобиль, еще несколько – повреждены.

Известно о двух пострадавших мужчинах, 52 и 60 годах. Пострадавшие – в больнице. Им оказывают всю необходимую медпомощь.

Напомним, в течение апреля российская армия более 1900 раз атаковала Херсонщину. Террористы били по гражданской инфраструктуре: домам, больницам, школам и дорогам. Десятки людей погибли и сотни пострадали.