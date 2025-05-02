Россияне атаковали центр Херсона: есть пострадавшие
В пятницу, 2 мая, почти в 13:00 российская армия атаковала с БпЛА центр Херсона
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин , передает RegioNews.
По его словам, враг ударил по парковке, из-за чего сгорел один автомобиль, еще несколько – повреждены.
Известно о двух пострадавших мужчинах, 52 и 60 годах. Пострадавшие – в больнице. Им оказывают всю необходимую медпомощь.
Напомним, в течение апреля российская армия более 1900 раз атаковала Херсонщину. Террористы били по гражданской инфраструктуре: домам, больницам, школам и дорогам. Десятки людей погибли и сотни пострадали.
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