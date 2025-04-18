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18 квітня 2025, 08:00

На Херсонщині росіяни вбили 4 людей, постраждали 25 цивільних

18 квітня 2025, 08:00
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ілюстративне фото: Нацполіція
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Протягом минулої доби російські війська обстріляли понад 40 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів чотири людини загинули, постраждали 25 цивільних, із них — одна дитина

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися: Херсон, Антонівка, Берислав, Білозерка, Велетенське, Високе, Висунці, Гаврилівка, Давидів Брід, Дар'ївка, Дніпровське, Золота Балка, Зеленівка, Зміївка, Іванівка, Інгулець, Інженерне, Кізомис, Козацьке, Комишани, Костирка, Львове, Микільське, Миколаївка, Монастирське, Молодіжне, Надеждівка, Новоберислав, Новоолександрівка, Нововоронцовка, Одрадокам'янка, Осокорівка, Понятівка, Ромашкове, Саблуківка, Садове, Станіслав, Стійке, Софіївка, Токарівка, Тягинка, Червоний Маяк, Чорнобаївка та Шляхове.

"Через російську агресію 4 людини загинули, ще 25 дістали поранення, з них — 1 дитина", — йдеться у повідомленні.

Росіяни били по критичній, соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили дев'ять багатоповерхівок та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили автівку швидкої допомоги та приватні автомобілі.

Нагадаємо, вчора на Херсонщині російські окупанти вбили двох працівників дорожньої служби.

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