ілюстративне фото: з відкритих джерел

Станом на ранок 8 квітня у Чорному та Азовському морях немає ворожих бойових кораблів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Водночас станом на 06:00 в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 2 судна, з них 2 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 3 судна, з них 2 судна продовжили рух з протоки Босфор.

Нагадаємо, раніше українські розвідники знищили в Криму російські десантні катери та ЗРК "ТОР-М2".