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08 квітня 2025, 07:03

У Чорному та Азовському морях російські кораблі відсутні

08 квітня 2025, 07:03
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Станом на ранок 8 квітня у Чорному та Азовському морях немає ворожих бойових кораблів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.

Водночас станом на 06:00 в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 2 судна, з них 2 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 3 судна, з них 2 судна продовжили рух з протоки Босфор.

Нагадаємо, раніше українські розвідники знищили в Криму російські десантні катери та ЗРК "ТОР-М2".

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