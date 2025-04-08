У Чорному та Азовському морях російські кораблі відсутні
Станом на ранок 8 квітня у Чорному та Азовському морях немає ворожих бойових кораблів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Військово-морські сили ЗСУ.
Водночас станом на 06:00 в Середземному морі 3 ворожі кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет.
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 2 судна, з них 2 судна продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 3 судна, з них 2 судна продовжили рух з протоки Босфор.
Нагадаємо, раніше українські розвідники знищили в Криму російські десантні катери та ЗРК "ТОР-М2".
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
03 квітня 2025
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Дональд Трамп продовжує свою миротворчу діяльність, поступово закопуючи і свою репутацію, і свої гіпотетичні шанси на Нобелівську премію миру. Але, як це не парадоксально, «великоднє перемир’я» ще не ...
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
Суд покарав дубенчанина за грабіж – 7 років за ґратами
08 квітня 2025, 08:14Росіяни вночі атакували три райони Дніпропетровщини: пошкоджені адмінбудівлі, підприємство та будинки
08 квітня 2025, 08:10З окупації – додому: 4-річну дівчинку повернули з ТОТ
08 квітня 2025, 07:54На Житомирщині лоб у лоб зіткнулися легковики: загинула жінка, троє постраждалих
08 квітня 2025, 07:53Сили оборони за добу ліквідували майже 1300 окупантів, – Генштаб
08 квітня 2025, 07:46На Житомирщині чоловік викрав авто, бо хотів покатати дівчат
08 квітня 2025, 07:40Окупанти атакували з дрона Дніпровський район Херсона: поранено чоловіка
08 квітня 2025, 07:27Російська армія за добу майже 600 разів вдарила по Запорізькій області
08 квітня 2025, 07:20ЗСУ отримали на озброєння українського "R2-D2" із кулеметом
08 квітня 2025, 06:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Вибори в Україні: коли можуть відбутися і кому вони потрібні
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Всі блоги »