Росіяни атакували Дніпровський район Херсона: пошкоджено лікарню

фото: Херсонська МВА

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає RegioNews.

За його словами, після 15.00 російські війська з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляли Дніпровський район. Під ударом була територія поблизу закладу охорони здоров'я.

Зазначається, що пошкоджено сусідні багатоповерхівки. Постраждала і сама лікарня. Зокрема, в одному з відділень побиті вікна і фасад. Ворог випустив близько 10 снарядів.

Нагадаємо, війська РФ дронами атакували евакуаційний екіпаж громадської організації "Бути добру на Херсонщині". На щастя, ніхто не постраждав.