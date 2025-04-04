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04 квітня 2025, 17:52

Росіяни атакували Дніпровський район Херсона: пошкоджено лікарню

04 квітня 2025, 17:52
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фото: Херсонська МВА
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Військові РФ обстріляли Дніпровський район Херсона, ворог випустив близько 10 снарядів

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає RegioNews.

За його словами, після 15.00 російські війська з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляли Дніпровський район. Під ударом була територія поблизу закладу охорони здоров'я.

Зазначається, що пошкоджено сусідні багатоповерхівки. Постраждала і сама лікарня. Зокрема, в одному з відділень побиті вікна і фасад. Ворог випустив близько 10 снарядів.

Нагадаємо, війська РФ дронами атакували евакуаційний екіпаж громадської організації "Бути добру на Херсонщині". На щастя, ніхто не постраждав.

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