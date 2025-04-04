Росіяни атакували Дніпровський район Херсона: пошкоджено лікарню
Військові РФ обстріляли Дніпровський район Херсона, ворог випустив близько 10 снарядів
Про це повідомив очільник Херсонської МВА Роман Мрочко, передає RegioNews.
За його словами, після 15.00 російські війська з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляли Дніпровський район. Під ударом була територія поблизу закладу охорони здоров'я.
Зазначається, що пошкоджено сусідні багатоповерхівки. Постраждала і сама лікарня. Зокрема, в одному з відділень побиті вікна і фасад. Ворог випустив близько 10 снарядів.
Нагадаємо, війська РФ дронами атакували евакуаційний екіпаж громадської організації "Бути добру на Херсонщині". На щастя, ніхто не постраждав.
Дронова атака по Дніпру: пошкоджено будівлю обласної радиВсі новини »
04 квітня 2025, 15:20Херсонщина під ударом: ворожі дрони атакували евакуаційний екіпаж
04 квітня 2025, 13:57Російський терор: понад 3 000 ударів на Донеччині, є загиблий і поранені
04 квітня 2025, 12:46
04 квітня 2025
Вибори в Україні: коли вони відбудуться і кому вони потрібні
Тема нових виборів президента і Верховної Ради України так чи інакше залишається на порядку денному, особливо зважаючи на можливе перемир'я чи взагалі зупинку війни. Коли саме відбудуться ці вибори і ...
03 квітня 2025
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні
Дональд Трамп продовжує свою миротворчу діяльність, поступово закопуючи і свою репутацію, і свої гіпотетичні шанси на Нобелівську премію миру. Але, як це не парадоксально, «великоднє перемир’я» ще не ...
31 березня 2025
Дубайська трагедія із львівською моделлю OnlyFans: що чекає на українок у близькосхідних монархіях
В останні три роки, після початку повномасштабної війни, кількість українців, перш за все – українок, за кордоном серйозно зросла. Наші з вами співвітчизники опинилися в різних країнах світу, в різних...
27 березня 2025
Смертники від ФСБ. Чому Росія очікувано розпочала 2025 рік із терактів в Україні
2025 рік увійде в історію російсько-української війни як початок справді терористичної її складової – уже без жодних військових прикриттів, а напряму. Російські спецслужби, перш за все Федеральна служ...
На Рівненщині триває декларування зброї: як уникнути кримінальної відповідальності
04 квітня 2025, 18:24Внаслідок ударів дронами по Харкову загинули 5 людей, понад 30 постраждали
04 квітня 2025, 18:05Поліцейські Тернопільщини викрили організовану злочинну групу, яка реалізовували наркотики на території двох областей
04 квітня 2025, 17:45Суд пом'якшив запобіжний захід для полковника Лапіна
04 квітня 2025, 17:15На Закарпатті прикордонники врятували двох молодиків, які намагались втекти до Румунії
04 квітня 2025, 17:05Податок на нерухомість у 2025: кого змусять платити більше
04 квітня 2025, 16:47В Україну вчасно не повернулись майже чверть студентів, які виїхали за кордон: що буде робити МОН
04 квітня 2025, 16:25Депутата з Буковини судитимуть за незаконну вирубку дерев на 1,5 млн грн
04 квітня 2025, 16:12На Чернігівщині російський дрон атакував вантажівку: поранений водій
04 квітня 2025, 16:09
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Вибори в Україні: коли вони відбудуться і кому вони потрібні
Перемир’я до Великодня: чи втілиться ця ідея в життя і чого чекати Україні