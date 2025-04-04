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04 апреля 2025, 17:52

Россияне атаковали Днепровский район Херсона: повреждена больница

04 апреля 2025, 17:52
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фото: Херсонская МВА
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Военные РФ обстреляли Днепровский район Херсона, враг выпустил около 10 снарядов

Об этом сообщил глава Херсонской МВА Роман Мрочко, передает RegioNews.

По его словам, после 15:00 российские войска с временно оккупированного левобережья обстреляли Днепровский район. Под ударом находилась территория вблизи заведения здравоохранения.

Отмечается, что повреждены соседние многоэтажки. Пострадала и сама больница. В частности, в одном из отделений разбиты окна и фасад. Враг выпустил около десяти снарядов.

Напомним, войска РФ дронами атаковали эвакуационный экипаж общественной организации "Быть добру на Херсонщине". К счастью, никто не пострадал.

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