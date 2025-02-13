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Жителька Запорізької області переїхала до Чернівців, рятуючи свою родину від російських обстрілів. Тут, на Буковині, вона стала матір'ю 12 раз

Про це повідомляє Медіа агентство АСС, передає RegioNews.

За словами лікарки акушерки Міського клінічного пологового будинку у Чернівцях, 39-річна багатодітна мати народила 12 дитину. Відомо, що вона переїхала до міста не так давно з Запорізької області. Жінка рятувала родину від постійних російських обстрілів. У Чернівцях волонтери допомогли їй орендувати квартиру. Днями вона народила вже 12 дитину – хлопчика.

"Це були природні, класичні пологи. Ризики, звичайно, що були, але мінімальні. Стан матері, з медичного погляду, добрий. Жодних маніпуляцій чи медичних втручань не проводили. Жінку з немовлям виписали з пологового. Їй допомагають старші доньки, які вже й самі мають діток", - розповіла лікарка Майя Сорохан.

Нагадаємо, раніше на Волині багатодітна мати народила 14 дитину. У великій родині 8 доньок та 6 синів. Жінка, яка має звання "Мати-героїня", зазначила, що допомоги в неї достатньо. Вона додала, що все відбувається з добром і любов’ю.