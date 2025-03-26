Россияне обстреляли поселок под Херсоном: пострадал человек
Накануне российские захватчики нанесли удар по поселку Белозерка Херсонского района. В результате вражеской атаки пострадал гражданский. Сегодня мужчина обратился к врачам за помощью
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.
Известно, что 40-летний житель Белозерки получил взрывную травму и контузию.
"Пострадавшему оказали медпомощь и отпустили на амбулаторное лечение", – говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки в Херсонской области из-за российских обстрелов пострадали трое гражданских.
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