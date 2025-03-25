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25 березня 2025, 08:46

У Херсоні через ворожу атаку поранено 19-річного хлопця

25 березня 2025, 08:46
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У хлопця діагностували мінно-вибухову травму та осколкові поранення ніг

Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко, передає RegioNews.

За його словами, російські загарбники вдарили по Дніпровському району безпілотником.

На місці ворожої атаки працювали правоохоронці. Поліцейські доправили потерпілого до лікарні.

Нагадаємо, вранці 25 березня російські військові вдарили по Запоріжжю. Попередньо, без постраждалих.

На Полтавщині внаслідок нічної атаки пошкоджено підприємство, поранені працівники.

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