Намагався потрапити на службу в ЗСУ: судитимуть херсонця, який працював на окупантів

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Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо мешканця Херсона, який під час окупації міста працював на росіян у захопленій колонії, а потім ледь не потрапив на службу до ЗСУ

Про це передає RegioNews із посиланням на Держбюро розслідувань.

Обвинувальний акт направлений до суду.

Фігурант обвинувачується у колабораційній діяльності. Йому загрожує до 15 років вʼязниці.

Наразі зловмисник перебуває під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, перебіжчика викрили та затримали у січні цього року, коли він майже потрапив на службу до ЗСУ.