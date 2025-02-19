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Правоохранители завершили досудебное расследование в отношении жителя Херсона, который во время оккупации города работал на россиян в захваченной колонии, а затем едва не попал на службу в ВСУ

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Госбюро расследований.

Обвинительный акт направлен в суд.

Фигурант обвиняется в коллаборационной деятельности. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Сейчас злоумышленник находится под стражей без возможности внесения залога.

Напомним, перебежчика разоблачили и задержали в январе этого года, когда он почти попал на службу в ВСУ.