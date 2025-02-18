У Чорному морі – один російський ракетоносій
Станом на ранок 18 лютого у Чорному морі перебуває один російський носій "Калібрів" загальним залпом до чотирьох ракет
Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ, інформує RegioNews.
Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
У Середземному морі РФ тримає 4 кораблі, з яких 3 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет.
Нагадаємо, українській військові на Новопавлівському напрямку ракетою з ПТРК Javelin знищили ворожий танк Т-90.
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