ЗСУ ліквідували за добу понад 1170 окупантів та знищили 53 артсистеми
За останню добу, 17 лютого, російська армія втратила на війні проти України 1170 солдатів, 12 танків і 53 артсистеми
Про це передає RegioNews із посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.02.25 орієнтовно склали:
Нагадаємо, українській військові на Новопавлівському напрямку ракетою з ПТРК Javelin знищили ворожий танк Т-90.
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