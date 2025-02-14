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14 лютого 2025, 00:15

Трагедія на річці Інгулець: рятувальники продовжують пошуки трьох дітей, які провалилися під кригу

14 лютого 2025, 00:15
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фото: ДСНС України
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Трагічна подія сталася 13 лютого на річці Інгулець у Великоолександрівській громаді Херсонщини. Двох із п'яти дітей врятував місцевий житель. Пошуки зниклих дітлахів тривають

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу ДСНС України.

За наявними даними, четверо дітей із однієї родини – двоє хлопчиків (13 та 9 років) і двоє дівчаток (14 та 12 років) – гуляли по льоду річки Інгулець. Тонка крига не витримала дітлахів, і всі вони провалилися.

Це побачила 16-річна дівчина, яка була неподалік. Вона кинулася рятувати дітей, але й сама опинилася під водою. На місце трагедії прибіг місцевий мешканець. Йому вдалося дістати з річки 16-річну рятівницю та 12-річну дівчинку.

"Наразі водолазна група ДСНС Херсонщини за допомогою підводного дрону намагається знайти трьох зниклих дітей. Великоолександрівські рятувальники розбивають кригу, щоб прискорити пошук", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Херсонщині п'ятеро дітей провалилися під кригу.

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Трагедія на Херсонщині: п'ятеро дітей провалилися під кригу
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